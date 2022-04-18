Минобороны РФ предупредило о «чудовищных» провокациях ВСУ в Пасху

Киевский режим при поддержке Запада осуществляет подготовку «изощрённых чудовищных» провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости. По информации ведомства, для съёмок и распространения фейков Киев планирует привлечь большое количество западных журналистов.

Из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащённых миномётами (так называемые блуждающие миномёты), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить российских военных, — говорится в сообщении МО РФ.

Минобороны также уточнило, что имеет оперативную доказательную базу о готовящихся провокациях. Также отмечается, что для фиксации и распространения фейков Киев привлечёт большое количество западных репортёров.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о фейках после событий в городе Буче под Киевом, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. Отмечается, что ход делу был дан по статье о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.