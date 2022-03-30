Минобороны показало видео уничтожения украинского «Бука» ракетным ударом

Минобороны показало видео уничтожения украинского «Бука» ракетным ударомМинобороны России показало видео уничтожения украинского «Бука» ракетным ударом
Министерство обороны России опубликовало видео в своём официальном Telegram-канале, где показано уничтожение украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. На месте удара можно увидеть, как поднимается густой столб дыма, а также разлетаются части уничтоженной техники.
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Обнародованы данные о случаях, когда гражданские лица арестовывают сотрудники СБУ за предположительно хорошее отношение к России, а затем «эти люди не возвращаются». Отмечается, что Россия обратилась к ООН и ОБСЕ с призывом принудить Киев к выполнению гуманитарных обязательств в Харькове.
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин ранее заявил, что в настоящий момент в Мариуполе могут находится до 4 тысяч украинских военных и боевиков. Он добавил, что точную цифру назвать трудно.