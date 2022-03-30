Минобороны показало видео уничтожения украинского «Бука» ракетным ударом

Министерство обороны России опубликовало видео в своём официальном Telegram-канале, где показано уничтожение украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. На месте удара можно увидеть, как поднимается густой столб дыма, а также разлетаются части уничтоженной техники.

В ведомстве также сообщили , что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В Минобороны добавили, что украинсике неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита.

Обнародованы данные о случаях, когда гражданские лица арестовывают сотрудники СБУ за предположительно хорошее отношение к России, а затем «эти люди не возвращаются». Отмечается, что Россия обратилась к ООН и ОБСЕ с призывом принудить Киев к выполнению гуманитарных обязательств в Харькове.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин ранее заявил, что в настоящий момент в Мариуполе могут находится до 4 тысяч украинских военных и боевиков. Он добавил, что точную цифру назвать трудно.