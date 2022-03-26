Минобороны РФ показало видео уничтожения Су-25 складов с боеприпасами ВСУ

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Иран и мировые державы «очень близки» к соглашению о возобновлении ядерной сделки 2015 года, которая ограничивает ядерную программу Тегерана в обмен на отмену жёстких санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит Reuters, соглашение может быть подписано в течение нескольких дней.

Сейчас мы очень близки к соглашению, и я надеюсь, что это станет возможным, — сказал Боррель. Россия, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)...