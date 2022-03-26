Минобороны РФ показало видео уничтожения Су-25 складов с боеприпасами ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами и вооружением армии Украины. На ролике, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, видно, как один из самолётов в ночное время вылетает с аэродрома, захватывает цель и затем наносит удар.
Минобороны России показало видео уничтожения складов с боеприпасами и вооружением украинских войск штурмовиками Су-25, — говорится в сообщении.
Ранее Министерство бороны России опубликовало видео удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по позиции ПВО «Бук» под Киевом. Ролик снят с борта российского разведывательно-ударного беспилотника. Украинский ЗРК был уничтожен.
Кроме того, российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения складов ВСУ вертолётами Ка-52. Удар был нанесён звеном вертолётов ракетным комплексом «Вихрь».
В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию на Украине. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».