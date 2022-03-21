Минобороны показало видео уничтожения центра подготовки ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения центра подготовки разведывательного батальона ВСУ, передаёт ТАСС. Отмечается, что в результате удара были ликвидированы личный состав батальона, несколько иностранных инструкторов и группа наёмников.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что более 80 иностранных наёмников и националистов уничтожены после удара российскими крылатыми ракетами по полигону в Ровенской области. По его словам, удар был нанесён ночью 21 марта по полигону Новая Любомирка.

Ранее официальный представитель Минобороны сообщил об уничтожении свыше 100 украинских военных и иностранных наёмников в результате российского удара по центру подготовки украинских сил в районе населённого пункта Овруч Житомирской области. Этот удар также был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.

20 марта также было опубликовано видео применения российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» против украинских позиций в Донбассе. На кадрах видно, как она совершает несколько залпов по националистам.