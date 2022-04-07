Минобороны показало удары ракетами «Оникс» по объектам ВСУ

Российская компания «Русал» первой выступила с призывами расследовать ситуацию в Буче, сообщает газета Financial Times в пятничном номере. При этом председатель совета директоров компании Бернард Зонневельд в официальном заявлении подчеркнул, что расследование должно быть тщательным и беспристрастным, а виновных необходимо наказать по всей строгости.

«Русал» в отличие от других крупных российских экспортёров и основателя компании Олега Дерипаски антироссийские санкции не затронули. Однако реакция мирового сообщества на спецоперацию на Украине негативно сказалась на поставках производителя...