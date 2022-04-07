18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Минобороны показало удары ракетами «Оникс» по объектам ВСУ

Минобороны опубликовало кадры пуска ракет «Оникс» по объектам ВСУ
11:25, 08 апреля 2022
Минобороны показало удары ракетами «Оникс» по объектам ВСУ
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министерство обороны России поделилось кадрами пуска высокоточных ракет «Оникс» по объектам Вооружённых сил Украины. Запуск был выполнен расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря, сообщает Telegram-канал ведомства.

Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ,говорится в сообщении.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео