Минобороны показало удары ракетами «Оникс» по объектам ВСУ
Минобороны опубликовало кадры пуска ракет «Оникс» по объектам ВСУ
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
11:25, 08 апреля 2022
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Министерство обороны России поделилось кадрами пуска высокоточных ракет «Оникс» по объектам Вооружённых сил Украины. Запуск был выполнен расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря, сообщает Telegram-канал ведомства.
Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ, — говорится в сообщении.