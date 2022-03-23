Минобороны показало удар восемью ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ

Министерство обороны России впервые опубликовало кадры удара ракетами «Калибр» из комплекса морского базирования и видеозапись пуска снарядов из ракетного комплекса «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины.

На кадрах видно, как с береговых позиций стартуют три ракеты комплекса «Бастион». Дальность полёта крылатой ракеты П-800 «Оникс» комплекса «Бастион» составляет до 600 километров, он предназначен для уничтожения морских целей.

На видео пуска ракет «Калибр» из комплекса морского базирования последовательно стартуют восемь крылатых ракет. Об этом также сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесён удар по арсеналу в населённом пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно, — сказал он.

По словам Конашенкова, в результате удара «Калибром» был ликвидирован крупный арсенал с вооружением и военной техникой ВСУ, в том числе и поступившей из стран Запада.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона ВСУ в Житомирской области. Отмечается, что в результате удара была поражена военная инфраструктура, а также ликвидированы личный состав батальона, несколько иностранных инструкторов и группа наёмников.