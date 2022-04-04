Минобороны России показало работу боевого вертолёта Ка-52 на Украине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Действия польского правительства в последнее время вызывают обеспокоенность, они являются антироссийскими и воинственными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал намерение Польши разместить в стране ядерное оружие США. Представитель Кремля добавил, что подобные планы могут привести к росту напряжённости в Европе, сообщает РИА Новости.

В целом линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряжённости на континенте, — сказал Песков....