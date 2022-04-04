Минобороны России показало работу боевого вертолёта Ка-52 на Украине
Никита Чайка
Никита Чайка
13:08, 04 апреля 2022
Вертолёты Ка-52 армейской авиацииФото: MOD Russia/Global Look Press
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Министерство обороны России показало кадры подготовки к полёту и последующий вылет боевого вертолёта Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Один из командиров экипажа сравнил машину с близким другом, который благодаря высокой надёжности, мобильности и манёвренности бережёт лётчиков, передаёт РИА Новости.
Этот экипаж имеет большой боевой опыт. Командир и штурман участвовали в разгроме группировок террористов в Сирии. Сейчас ведут борьбу с бандформированиями на Украине. <...> Вертолёт начал решать более широкий спектр задач. Он в принципе показал, что его возможности гораздо шире, чем мы до этого думали, — сказал он.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения скрытых позиций украинских войск с помощью управляемых ракет «Вихрь». На них видна работа ударных вертолётов Ка-52, начиная от взлёта и заканчивая посадкой.
Ведомство также опубликовало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На записи можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. На месте удара можно заметить, как поднимается густой столб дыма, а также разлетаются части уничтоженной техники.