Минобороны показало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 скрытых позиций ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения скрытых позиций украинских войск с помощью управляемых ракет «Вихрь». На них видна работа ударных вертолётов Ка-52, начиная от взлёта и заканчивая посадкой, передаёт РИА Новости.

Также показана запись с экрана оператора оружия вертолёта, где видно пуск, полёт к цели и поражение цели ракетой «Вихрь».

В Минобороны отметили , что экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции украинских войск.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На кадрах можно видеть, как беспилотный летательный аппарат зафиксировал цель, затем по ней нанесли удар высокоточным оружием. На месте удара можно увидеть, как поднимается густой столб дыма, а также разлетаются части уничтоженной техники.