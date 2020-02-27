https://static.news.ru/photo/16700d1c-5924-11ea-8d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минобороны опубликовало видео уничтожения сирийских боевиков силами армейского спецназа. Демонстрация ролика приурочена ко Дню Сил специальных операций (ССО), который отмечается 27 февраля.

На кадрах показана реальная операция российских военных в Сирии, в ходе которой они уничтожают силы противника и вражеский автомобиль. Сначала они ликвидируют боевиков из снайперских винтовок, а затем уничтожают их машину выстрелом из гранатомёта. При этом не уточняется, где именно и когда проводились операции.

Ранее в Сети появился видеоролик атаки российских ВВС на террористов в Сирии. На записи видно, как российская техника наводится на позиции боевиков, а затем наносит удар, писал NEWS.ru.