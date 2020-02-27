Минобороны опубликовало видео уничтожения сирийских боевиков силами армейского спецназа. Демонстрация ролика приурочена ко Дню Сил специальных операций (ССО), который отмечается 27 февраля.
На кадрах показана реальная операция российских военных в Сирии, в ходе которой они уничтожают силы противника и вражеский автомобиль. Сначала они ликвидируют боевиков из снайперских винтовок, а затем уничтожают их машину выстрелом из гранатомёта. При этом не уточняется, где именно и когда проводились операции.
Ранее в Сети появился видеоролик атаки российских ВВС на террористов в Сирии. На записи видно, как российская техника наводится на позиции боевиков, а затем наносит удар, писал NEWS.ru.
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