Минобороны показало кадры уничтожения беспилотниками техники и складов ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронированной техники и складов с боеприпасами украинских войск с помощью ударных беспилотников. Соответствующая операция проводилась накануне ночью, в ней были задействованы истребители Су-25 Воздушно-космических сил РФ, сообщает телеканал «Звезда».

По данным ведомства, применение вооружения было выполнено со средних и малых высот. Съёмка результатов удара была зафиксирована средствами объективного контроля.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что военная авиация РФ 17 марта в ходе спецоперации на территории Украины нанесла удар по 29 военным объектам Украины, в том числе шесть складов боеприпасов и 14 мест стоянки боевой техники. Также вооружённые силы России за день продвинулись на 10 км и взяли под контроль два населённых пункта Новомайорское, Пречистовка.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.