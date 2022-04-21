Минобороны показало кадры разрушенного укрепрайона ВСУ

Российские войска разрушили очередной укрепрайон ВСУ. Кадры последствий штурма опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что украинские военные не пожелали добровольно сложить оружие и в результате штурма были выбиты с укреплённых позиций.
Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатомёты и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ, - говорится в сообщении.
Отмечается, что укрепрайон имел разветвлённую сеть окопов, а также бронированные огневые точки, фортификационные сооружения и бетонные бункеры.
Сутками ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга, что российские военные высокоточным оружием нанесли удары по 14 объектам украинских войск. Он также отметил, что в районах Черкасское и Александровка были уничтожены 120 бойцов ВСУ.