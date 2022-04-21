Минобороны показало кадры разрушенного укрепрайона ВСУ

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Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления при попытке выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, соответствующее видео опубликовано в интернете. При этом президент заявил, что в его имени тоже можно делать ошибки.

Президент поблагодарил членов палаты представителей Рона Уайдена и Джеффа Мёркли, однако не смог как следует произнести фамилию члена палаты Эрла Блюменауэра. Он осёкся, но быстро нашёлся, извинился и добавил, что...