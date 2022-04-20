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Минобороны показало кадры бомбовых ударов Су-34 по объектам ВСУ

10:05, 20 апреля 2022
Минобороны показало кадры бомбовых ударов Су-34 по объектам ВСУ Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство обороны РФ опубликовало в своём Telegram-канале кадры работы российских бомбардировщиков СУ-34. Экипажи ВКС России нанесли авиаудары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Лётчики поражали цели одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолётов и беспилотники.

В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России нанесли авиаудары по заглублённым долговременным укреплённым сооружениям националистических формирований и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства, — говорится в сообщении ведомства.

В ролике демонстрируется взлёт Су-34 с размещённым под фюзеляжем боекомплектом. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по целям.

Накануне Минобороны РФ показало кадры уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь». Штаб находился в здании промышленной застройки. Наведение оружия и контроль нанесения удара осуществлялись с помощью беспилотника.

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