Минобороны подтвердило сдачу в плен 265 солдат ВСУ с «Азовстали»

Фото Валерий Мельников/РИА Новости

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь», сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских боевиков. Уточняется, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения. В данный момент всех раненых направили в больницу, расположенную в городе Новоазовске ДНР.

Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовска, — сказано в сообщении.

16 мая в ходе переговоров с украинскими военными на территории комбината «Азовсталь» ввели режим тишины для эвакуации раненых, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что пострадавших переправляют в медицинское учреждение в городе Новоазовске в ДНР.

Ранее командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что с «Азовстали» под белыми флагами вышли девять бойцов ВСУ для проведения переговоров об эвакуации пленных. В итоге обе стороны «определили маршрут выноса раненых». По словам Ходаковского, украинцы приступили к «расчистке завалов» на территории завода.