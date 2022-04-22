Минобороны поделилось кадрами разминирования Харьковской области

Военнослужащие инженерных войск Вооружённых сил России завершили гуманитарное разминирование от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ нескольких населённых пунктов в Харьковской области. Информация об этом появилась в Tekegram-канале Минобороны РФ, ведомство также опубликовало кадры работы специалистов.



В ведомстве отметили, что сапёрные подразделения выезжают по адресам просящих о помощи местных жителей для разминирования жилых районов, приусадебных участков и сельхозугодий.

На месте проводится инженерная разведка, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов. Обнаруженные боеприпасы, при возможности их транспортировки, грузятся в автомобили, специально оборудованные для безопасной перевозки песочным настилом и бронепластинами, — говорится в сообщении.

Уничтожение взрывоопасных предметов проходит на полигоне, где они размещаются в окопе, а после подрываются с применением тротиловых зарядов.

Ранее ведомство сообщило, что мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов» националистов Украины. В данный момент на территорию освобождённого города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Также российская сторона вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.