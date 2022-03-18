Минобороны озвучило цифры потерь среди гражданского населения Мариуполя
Минобороны РФ: в Мариуполе ежедневно гибнет до 235 мирных граждан
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:42, 20 марта 2022
Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press
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В Мариуполе ежедневно гибнет от 80 до 235 мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова приводит РИА Новости.
Объективно установлено, что ежесуточно <...> гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, — сообщил Мизинцев.
По его словам, в первую очередь эти люди становятся жертвами украинских вооружённых формирований, которые якобы не позволяют людям покидать город.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ведомство порекомендовало украинским силовикам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь. Он пояснил, что рекомендация относится ко всем подразделениям ВСУ, включая иностранных наёмников.