Минобороны озвучило цифры потерь среди гражданского населения Мариуполя

В Мариуполе ежедневно гибнет от 80 до 235 мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова приводит РИА Новости.

Объективно установлено, что ежесуточно <...> гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, — сообщил Мизинцев.

По его словам, в первую очередь эти люди становятся жертвами украинских вооружённых формирований, которые якобы не позволяют людям покидать город.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ведомство порекомендовало украинским силовикам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь. Он пояснил, что рекомендация относится ко всем подразделениям ВСУ, включая иностранных наёмников.