Минобороны РФ открыло Чёрное и Азовское моря для выхода иностранных судов Минобороны РФ открыло два коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях

Сухогруз Lady Augusta в морском торговом порту в Мариуполе / Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство обороны России заявило об открытии двух морских гуманитарных коридоров в Чёрном и Азовском морях для выхода судов из украинских портов. В ведомстве отметили, что безопасные полосы движения работают ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск). Российскими военными организовано информационное оповещение о работе гумкоридоров по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Вооруженные Силы России ежедневно <...> открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов. <...> Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора, — сообщило Минобороны.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в Чёрном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины создан коридор протяжённостью 80 миль и шириной 3 мили. Для выхода из порта Мариуполь в Азовском море организован коридор протяжённостью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Чёрного моря.

Министр иностранных дел Китая Ван И ранее выразил свою поддержку в создании «зелёного коридора» для экспорта зерновых из России и Украины. Глава МИД КНР также призвал мировое сообщество поспособствовать прекращению огня. Он добавил, что Пекин готов к проведению консультаций по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.