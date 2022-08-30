Минобороны отчиталось о возведении моста через реку Северский Донец в ЛНР

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны РФ отчиталось о возведении военнослужащими центрального военного округа (ЦВО) автомобильного моста через реку Северский Донец в Луганской Народной Республике (ЛНР), пишет ТАСС. Сообщается, что мост ранее был разрушен украинскими военными. В ведомстве отметили, что работы осложнялись постоянными обстрелами со стороны ВСУ.

В связи с увеличением количества возвращающихся беженцев в освобожденные населенные пункты ЛНР военнослужащие подразделения МТО ЦВО возвели средний автодорожный мост длиной около 140 метров, который может выдерживать нагрузку до 40 тонн, — сказано в публикации.

В министерстве добавили, что новое сооружение помогло наладить оперативный подвоз продуктов, средств первой необходимости и стройматериалов.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев ранее заявил, что украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, который привел к пожару. Он добавил, что представители властей оценивают последствия обстрелов. Глава региона назвал ситуацию «непростой». По его словам, город остался без электричества и водоснабжения, но отметил, что больницы были оснащены генераторами заблаговременно.