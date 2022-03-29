Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ ракетами

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ управляемыми ракетами с борта ударных вертолётов Ми-28н и Ми-28уб ВКС России. Дистанция авиаудара не превысила 5 км.

Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 км. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля, — добавили в ведомстве.

Армейская авиация участвует в сопровождении боевых колонн, уничтожает вражескую бронетехнику, осуществляет доставку десанта, военных грузов, оказывает авиационную поддержку подразделениям, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

Ранее российские военные сбили в районе Мариуполя украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для эвакуации командиров нацполка «Азов», заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были подбиты три самолёта ВВС Украины — два Су-24 в Житомирской области и один Су-25 в Донецкой области. Кроме того, ракетами «Калибр» с моря уничтожены два крупных склада боеприпасов.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.