Минобороны показало удары гаубиц «Мста-Б» по артиллерии ВСУ

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Минобороны опубликовало видео, где показано, как российские военные используют для нанесения ударов по артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б». Кадры ведомство предоставило изданиям во вторник, 24 мая.

Как отметили в военном ведомстве, огонь в данном случае велся на дальностях до 30 километров. Для уничтожения укреплений противника применяются снаряды фугасного действия, это позволяет бить также и по бетонированным укреплениям ВСУ.

Накануне Минобороны России опубликовало видео, где показана боевая работа батареи 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». Как сообщается, с их помощью были уничтожены американские гаубицы М-777, находящиеся на вооружении ВСУ. Эти орудия имеют 155-й калибр и дальность стрельбы до 40 км.

Ранее сообщалось, что представители Министерства обороны Новой Зеландии отправят в Британию 30 солдат для того, чтобы обучить артиллеристов ВСУ стрельбе из гаубиц L119, это подтвердила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Общее число бойцов армии Украины, которые смогут присоединиться к учебным курсам, составит 230 человек. Солдаты ВСУ в течение недели будут изучать матчасть нового вооружения, а после приступят к практическим испытаниям, длительность которых составит две-три недели.