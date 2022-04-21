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Минобороны опубликовало новый список погибших военных ВСУ

12:06, 21 апреля 2022
Минобороны опубликовало новый список погибших военных ВСУ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство обороны России опубликовало список задокументированных потерь армии Украины в ходе специальной военной операции. Перечень появился в Telegram-канале оборонного ведомства. В нём указаны потери среди военнослужащих 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии Украины (войсковая часть 3029).

В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ 18 апреля впервые опубликовало данные о потерях украинской армии, Нацгвардии и иностранных наёмников в ходе спецоперации. Согласно имеющимся в распоряжении ведомства документам, они составляют 23 367 человек.

Затем российское ведомство опубликовало информацию об украинских потерях 1-й бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027), а также данные о погибших и раненых военнослужащих 4-й бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018).

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