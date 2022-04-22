Минобороны опубликовало кадры залпового пуска четырёх ракет «Калибр»

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Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с NEWS.ru заявил, что в рамках второго этапа российской спецоперации на Украине военным нужно занять Одесскую область, чтобы обезопасить Крым и Донбасс. По его мнению, защитить регионы можно только после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр.

Если на втором этапе ставятся такие задачи, то это возможно после взятия Одессы, Николаева, Днепропетровска, после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр. После занятия Одесской области можно будет...