Минобороны опубликовало кадры залпового пуска четырёх ракет «Калибр»

Вооружённые силы РФ нанесли очередной удар высокоточными ракетами «Калибр» по военным объектам ВСУ. Кадры залпового пуска орудий опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале. Уточняется, что запуск выполнялся с фрегата Черноморского флота.
Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины, — говорится в публикации.
В ролике демонстрируется пуск «Калибров» с борта фрегата. Также опубликованы панорамные кадры с воздушных систем контроля.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе высокоточными ракетами «Калибр» по батальону ВСУ с вооружением и военной техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное.
Также, накануне ВКС России нанесли ракетные удары по трём украинским военным объектам. Среди поражённых целей ЗРК С-300 близ населённого пункта Новосёлка, а также бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ.