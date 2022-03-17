Минобороны опубликовало кадры уничтожения Су-25 военных складов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении ночью штурмовиками Су-25 военных складов Вооружённых сил Украины. Военное ведомство поделилось кадрами выполнения боевого задания, передаёт телеканал «Звезда».

Экипажи Су-25 выполнили полёты парами со средних и малых высот. Их целями стали склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. На опубликованных кадрах виден взлетающий в ночное небо штурмовик, а также горящее на земле здание склада.

Накануне Министерство обороны России опровергло сообщения о якобы «расстреле российскими военными» мирных жителей в Чернигове. С подобными заявлениями выступили ряд украинских изданий и американское посольство. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что речь может идти об очередной постановке СБУ.

Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.