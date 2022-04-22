Минобороны опубликовало кадры уничтожения складов вооружения ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения Вооружёнными силами РФ ангаров с боеприпасами и вооружением Украины. По сообщению военного ведомства, удар наносился высокоточными артиллерийскими снарядами. Наведение на объекты ВСУ осуществлялось при помощи беспилотника. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением ВСУ, удар наносился высокоточными артиллерийскими боеприпасами. Наведение на цель осуществлялось расчётом беспилотника, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы воздушно-космических войск на ударных вертолётах Ка-52. Лётчики парами нанесли удары ракетами по объектам ВСУ. В результате операции уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт украинских националистов, сказано в сообщении ведомства.

Накануне в Минобороны заявили, что российская авиация за день поразила 26 военных объектов ВСУ. В число уничтоженных целей входили два командных пункта, 21 район сосредоточения живой силы и техники, также российской авиацией был нанесён удар по трём складам ракетно-артиллерийского вооружения.

Россия начала второй этап спецоперации на Украине. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что для его завершения Вооружённые силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. По его словам, контролируя Донбасс, появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.