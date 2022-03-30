Минобороны опубликовало кадры работы беспилотника «Орлан-10» на Украине

Минобороны России показало кадры работы разведывательного беспилотника «Орлан-10». По данным ведомства, с помощью этих летательных аппаратов была обнаружена артиллерийская батарея войск Украины. Выслеживание украинской военной техники длилось несколько часов, в итоге благодаря совместным действиями с реактивной системой залпового огня цель была полностью уничтожена.

Как рассказал командир расчёта «Орлана-10» больше недели назад по приказу командования они выдвинулись в заданный квадрат, где залетали дронами в населённые пункты в поисках техники ВСУ. В результате была обнаружена батарея Украины, готовившаяся к открытию огня. Полученные данные были переданы командованию и уже через пять минут была подбита одна единица техники противника. После этого артиллерийская батарея попыталась скрыться и замаскироваться в перелеске, однако российские беспилотники продолжали выслеживать украинскую технику на протяжении всего маршрута.

В итоге они бегали от нас в течение 3-4 часов. Уехали от этого места на 30-32 км, встали на место. Думали, что всё прошло. Но тем не менее, мы за ними наблюдали, передали координаты. И совместными действиями наших войск реактивная система залпового огня и наша ствольная артиллерия — был открыт огонь — цель была полностью поражена, — сообщил российский военнослужащий.

Минобороны России ранее опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники. На кадрах можно заметить, как по стоянке танков, БТР, самоходных артиллерийских систем и орудий, автотехнике и другому вооружению ВСУ наносится прицельный удар высокоточными боеприпасами. Как отмечается, местоположение стоянки ВСУ удалось узнать благодаря расчётам беспилотных летательных аппаратов.