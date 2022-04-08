Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов «Калибрами» по объектам ВСУ

Фрегат Черноморского флота крылатыми ракетами «Калибр» поразил объекты Вооружённых сил Украины, сообщили в Минобороны России. В ведомстве не уточнили конкретные цели. Также МО сообщало об уничтожении высокоточным оружием морского базирование штаба и пункта дислокации украинского нацбатальона «Днепр» в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в морском порту Мариуполя отступающие подразделения украинского нацбатальона «Азов» захватили два иностранных судна. «Царевна» и «Леди Аугуста» относятся к иностранным компаниям. Ранее радио Болгарии сообщало, что спецгруппа военных под командованием начальника разведки Венелина Венева находится в Мариуполе для эвакуации болгарских моряков с судка «Царевна». Экипажи удерживаются в заложниках, судьба их членов неизвестна. Националисты «Азова» ведут стрельбу с палуб из миномётов калибра 120 мм, различных гранатомётов и стрелкового оружия.

«Леди Аугуста» ходит под флагом Ямайки, «Царевна» — под флагом Мальты, согласно базе данных судов.

Ранее сообщалось, что экипажи ударных вертолётов Ка-52 уничтожили колонну бронированной техники ВСУ. Лётчики отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот.