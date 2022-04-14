МО России опубликовало имена западных «кураторов» биолабораторий на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов утверждает, что Минобороны России стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Его слова приводит РИА Новости. Военный заявил, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном через основного подрядчика Black & Veatch. По данным оборонного ведомства, УНТЦ реализовал свыше 500 проектов на Украине, в Молдавии, Грузии, и Азербайджане.

Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кертис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете управления имени Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года, — сказал Кириллов.

Он также перечислил зарубежных «кураторов» УНТЦ. По информации Кириллова, со стороны США это сотрудник Госдепа Фил Доллифф, а от Евросоюза — Эдди Артур Майер. Он добавил, что Москва располагает перепиской вице-президента фирмы Black & Veatch Мэтью Вэббера, где тот якобы сообщает о готовности работать с УНТЦ по военно-биологическим исследованиям на Украине.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил о наличии 60 американских биолабораторий на границе России и Китая. По его словам, США увеличивают свой военно-биологический потенциал, используя для этого пробелы в международном законодательстве.