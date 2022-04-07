Минобороны опровергло заявления Киева о нанесении удара по Краматорску

Все заявления украинской стороны о том, что российские военные нанесли 8 апреля ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске не соответсвуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что никаких огневых задач 8 апреля в Краматорске у российских военнослужащих не было и не планировалось.

Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершённой Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности, — сказали в ведомстве.

В Минобороны указали, что ракеты «Точка-У», обломки которой нашли в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяют Вооружённые силы Украины.

Штаб территориальной обороны ДНР ранее заявил, что украинские военнослужащие ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения. В штабе также подчеркнули, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении России, Донецкой и Луганской народных республик, а активно используется Вооружёнными силами Украины.

По словам главы народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, при ударе ракетной установкой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Крамоторске погибли около 30 человек. Он отметил, что запуск ракеты был провокацией со стороны ВС Украины.