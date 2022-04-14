Минобороны обвинило ВСУ в минировании плотины водохранилища Углегорской ТЭС

Украинские вооружённые формирования заминировали плотину в ДНР. Её подрыв грозит затоплением не менее чем трёх населённых пунктов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Речь идёт о теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске.

В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек, — рассказал военный, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в результате подрыва также пострадает вся система жизнеобеспечения региона, в том числе канализация, водопровод, водоочистные сооружения, оборудованные резервуарами с химией. В результате ухудшится санитарно-эпидемиологическая ситуация, начнётся распространение инфекционных заболеваний, полагает Мизинцев.

Кроме того, российский представитель сообщил о том, что в Константиновке представители украинских Вооружённых сил якобы заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути. Он объявил, что, по данным Минобороны, эстакаду предполагается разрушить и обвинить в этом российских военных.

Ранее Мизинцев поведал, что Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения российских военных в жестоком отношении к мирным жителям Украины. Также он отметил роль французских специалистов в подготовке инсценировок. По его словам, прибывшая на Украину группa французских военных и жандармов попытается скрыть военные преcтупления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооружённых сил России.

Мизинцев также рассказывал, что Украина якобы заложила бомбы в резервуарах с хлором на территории водоканала в Белогоровке Луганской области. По его словам, члены нацбатальонов планируют устроить взрыв при подходе к городу бойцов Луганской Народной Республики