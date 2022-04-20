Минобороны: Николаев оказался на пороге эпидемиологической катастрофы

Город Николаев оказался на пороге эпидемиологической катастрофы из-за бесчеловечных действий властей Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, областной центр остался без центрального водоснабжения, сообщает РИА Новости.

В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы, — подчеркнул генерал.

Он добавил, что местные жители вынуждены набирать воду даже из рек, прудов и заброшенных колодцев. Коммунальные службы в городе не работают, остановлены социальные выплаты населению, а гуманитарная помощь разворовывается местными властями, позже её видят на полках магазинов и аптек по завышенным ценам, отметил Мизинцев.

Ранее стало известно, что ВКС России в течение среды поразили 73 воeнных объекта Украины, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конaшенков. По его словам, были уничтожены два склада вооружения в ДНР и 150 националистoв.