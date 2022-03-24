Минобороны Китая заявило, что Россия не просила военной помощи у страны

Заявления о том, что Россия якобы просила у КНР оказать ей военную помощь на Украине, являются ложными, заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, передаёт РИА Новости. По его мнению, у США есть привычка создавать провокации и фабриковать слухи.

Ранее Financial Times и Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщили, что Россия якобы попросила у Китая военную технику и поддержку для действий на Украине, а также обратилась за дополнительной экономической помощью, призванной смягчить эффект от наложенных санкций.

Что касается заявлений о том, что «Китай оказывает военную помощь России», то это абсолютно ложная информация, — заявил У Цянь.

Он добавил, что факты клеветы США в отношении Китая позволяют международному сообществу разглядеть привычку Вашингтона «фабриковать слухи и создавать провокации».

США в последнее время вновь распространяют клевету о Китае из-за украинского вопроса, это позорно и лишь позволяет международному сообществу как следует рассмотреть истинное лицо США, которые имеют привычку распространять слухи и провоцировать проблемы, — сказал У Цянь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о якобы направленных Китаю просьбах по военной поддержке спецоперации на Украине. По его словам, Россия может сама завершить начатое «в срок и в полном объёме».