Минобороны Китая сообщило о подготовке к войне

Народно-освободительная армия Китая продолжает готовиться к потенциальной войне в связи с политикой Соединенных Штатов в отношении Тайваня, заявил представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй. По его мнению, власти США переходят все границы в использовании полуострова для контроля над Китаем, а потому армия должна быть готова к началу военных действий, передает РИА Новости.

Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип «одного Китая» и переходят все границы в своих усилиях по «использованию Тайваня для контроля над Китаем», все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе, — говорится в сообщении представителя ведомства.

Ранее американский адмирал Майк Гилдэй заявил, что эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти еще в 2022 году. По его словам, в такой ситуации американские корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть «готовы к бою».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай готовится захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки», чем предполагалось ранее. По его словам, «статус-кво больше не является приемлемым» для китайских властей, которые полны решимости быстро добиваться воссоединения.