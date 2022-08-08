Минобороны Китая обвинило США в создании кризиса Минобороны КНР: США создают кризис, а потом обвиняют в нем других

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Вашингтон провоцирует кризис, после чего занимается поиском оправданий своим ошибочным заявлениям и действиям, заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь. Он подчеркнул, что Пекин выступает против такой риторики, передает РИА Новости.

США полностью спровоцировали и единолично создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, и поэтому американская сторона должна нести полную ответственность за серьезные последствия, — заявил У Цянь.

У Цянь подчеркнул, что Пекин ранее заявлял о серьезности своей позиции в отношениях Китая и США. Кроме того, он указал на аналогичную позицию в отношении вооруженных сил двух стран и по тайваньскому вопросу.

Представитель Минобороны Китая сообщил, что Пекин делал представления в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тем не менее, по его словам, Вашингтон «сказал одно, а сделал другое», потворствуя и поддерживая визит Пелоси, что создало напряженность в Тайваньском проливе.

Принятые контрмеры Пекина У Цянь назвал необходимым предупреждением в ответ на провокации Вашингтона и Тайбэя. Он подчеркнул, что защита государственного суверенитета и безопасности «является в полной мере справедливой и уместной».

Ранее Reuters сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин готовит блокаду Тайваня. Эксперты отмечают, что такой шаг позволит китайским военным расширить границы будущих учений.