18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Минобороны: Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

22:49, 20 апреля 2022
Минобороны: Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали» Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Власти Украины сорвали эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, гуманитарным коридором, который открыла российская сторона 20 апреля, никто не воспользовался, сообщает ТАСС.

Мизинцев добавил, что не воспользовались возможностью спастись и националистические батальоны, остающиеся на территории комбината.

Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчинённых не использовали, — подчеркнул генерал.

По его мнению, в Киеве проигнорировали российские инициативы. Тем самым власти проявили бесчеловечное отношение к своим солдатам.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ прокомментировало обращение боевиков националистических батальонов к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой организовать им «зелёные коридоры» для выхода с «Азовстали». Михаил Мизинцев отметил, что обращение было не по адресу, его надо было адресовать Киеву.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео