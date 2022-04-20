Минобороны: Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

Власти Украины сорвали эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, гуманитарным коридором, который открыла российская сторона 20 апреля, никто не воспользовался, сообщает ТАСС.
Мизинцев
Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчинённых не использовали, — подчеркнул генерал.
По его мнению, в Киеве проигнорировали российские инициативы. Тем самым власти проявили бесчеловечное отношение к своим солдатам.
Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ прокомментировало обращение боевиков националистических батальонов к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой организовать им «зелёные коридоры» для выхода с «Азовстали». Михаил Мизинцев отметил, что обращение было не по адресу, его надо было адресовать Киеву.