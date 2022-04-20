Минобороны: Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Азовском море в настоящее время по-прежнему остаются заблокированными турецкие грузовые суда. Это связано с дрейфующими минами, пояснил министр в интервью телеканалу CNN Türk.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, речь идёт о 22 судах, которые везут разные продукты. Некоторые наши суда с разными продуктами, включая кукурузу, семена, подсолнечное масло, всё ещё остаются заблокированы...