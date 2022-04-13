Минобороны Казахстана: военный парад ко Дню Победы не планируется

В Казахстане в 2022 году отказались от проведения военных парадов, приуроченных к годовщине образования Вооружённых сил республики 7 мая и ко Дню Победы 9 мая, сообщили в Минобороны страны. Военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане не проводятся с 2019 года, а празднование 9 Мая — с начала пандемии.

В 2022 году проведение военного парада, посвящённого 30-летию образования Вооружённых сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, не планируется, — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее оставил без ответа заявления о неуместности парада Победы 9 мая на фоне действий РФ на Украине. Отмечается, что журналист, задавший вопрос об этом, не сообщил, кто именно высказывался за отмену мероприятия.

Ранее стало известно, что в Кремле открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Стало известно, что генеральная репетиция военного парада пройдёт 7 мая, сам военный парад состоится 9 мая на Красной площади.