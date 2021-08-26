Минобороны Казахстана подтвердило данные о шести взрывах в воинской части

Министерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах на территории воинской части. Об этом информирует ТАСС.

Напомним, что 26 августа в части произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара взорвались неустановленные предметы.

По данным властей Жамбылской области, 60 человек пострадали . Они поступили в городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями. На место происшествия направлены 15 расчётов скорой медицинской помощи.

Эвакуированы жители близлежащих домов, а дороги и железнодорожные пути перекрыты. Замминистра обороны Казахстана рассказал, что на складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлёта, и возбуждено уголовное дело. Впоследствии были эвакуированы и все военнослужащие.

Ранее сообщалось, что у казахстанского города Тараза, расположенного у киргизской границы, на одном из военных складов произошёл взрыв. К тушению пожара привлечены пожарные части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчёты департамента по ЧС Жамбылской области.