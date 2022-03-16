Минобороны РФ: кадры погибших в Чернигове — постановка СБУ

Министерство обороны России опровергло сообщения о якобы «расстреле российскими военными» мирных жителей в Чернигове. С подобными заявлениями выступил ряд украинских изданий и американское посольство. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что речь может идти об очередной постановке СБУ, пишет РИА Новости.

Все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ, — заявил Конашенков.

Генерал подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. По его словам, все подразделения находятся за пределами города, блокируя дороги, при этом никаких наступательных действий не осуществлялось.

Боевики украинского националистического батальона «Азов» ранее совершили очередную провокацию, подорвав здание театра в Мариуполе, заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве также опровергли сообщения о совершении авиаудара по зданию театра, которые ранее появились в украинских СМИ. Отмечается, что украинский батальон мог удерживать в здании заложников. Представители Народной милиции ДНР ранее также заявили, что в Мариуполе готовится крупная фальсификация под руководством украинской стороны.