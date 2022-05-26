Российские военные изменили протяжённость гуманитарного коридора, по которому иностранные суда могут выйти из черноморских портов Украины. Теперь он протянулся на 139 морских миль с шириной полосы три мили. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит ТАСС.
С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили, — сказал военный.
По словам Мизинцева, это сделано для обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного в открытое море.
Ранее протяжённость коридора составляла 80 миль с шириной полосы три мили.
Министерство обороны России 25 мая заявило об открытии двух морских гуманитарных коридоров в Чёрном и Азовском морях для выхода судов из украинских портов. В ведомстве отметили, что безопасные полосы движения работают ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск). Российскими военными организовано информационное оповещение о работе гумкоридоров по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.