Минобороны: истребители НАТО сопроводили самолёты РФ над Балтикой

Истребители НАТО сопроводили российские самолёты над водами Северного Ледовитого и Тихого океанов и Балтики. Полёты над указанными территориями в рамках учений «Океанский щит — 2020» выполняла морская авиация Тихоокеанского, Балтийского флотов и командования дальней авиации ВКС.
Самолётами НАТО российские воздушные суда сопровождались на отдельных участках,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Национальном центре управления обороной сообщили, что российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват двух самолётов-разведчиков: Atlantique-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании над Чёрным морем.
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