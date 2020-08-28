Минобороны: истребители НАТО сопроводили самолёты РФ над Балтикой

https://static.news.ru/photo/0797e7dc-e96c-11ea-9425-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Истребители НАТО сопроводили российские самолёты над водами Северного Ледовитого и Тихого океанов и Балтики. Полёты над указанными территориями в рамках учений «Океанский щит — 2020» выполняла морская авиация Тихоокеанского, Балтийского флотов и командования дальней авиации ВКС.

Самолётами НАТО российские воздушные суда сопровождались на отдельных участках, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Российские лётчики в ходе полётов отработали навыки пилотирования над безориентировочной местностью, а также слаженность действий экипажей при отсутствии наземных технических средств аэронавигации. Все полёты проводились в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Национальном центре управления обороной сообщили, что российский истребитель Су-30СМ поднимался на перехват двух самолётов-разведчиков: Atlantique-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании над Чёрным морем.