«Искандеры» уничтожили четыре склада вооружения и техники ВСУ

Оперативно-тактическими комплексами «Искандер» уничтожены четыре склада вооружения и украинской техники, а также три района сосредоточения личного состава в населённых пунктах Попасное, Ямполь и Краматорск. Кроме того, российские артиллеристы за прошедшую ночь нанесли удары по 315 объектам ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетными войсками высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника, — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что системами ПВО сбиты два украинских истребителя Миг-29 в районе Изюма и один Су-25 под Авдеевкой. Кроме того, удары были нанесены по 11 беспилотникам.

Ранее российские расчёты оперативных тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили командный пункт механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие РФ выяснили местоположение командного пункта в результате допроса боевика ВСУ. Отмечается, что в результате удара был уничтожен сам КП, а также более 100 членов механизированной бригады.