Минобороны эвакуировало из Херсонской области россиян и украинцев

Российские военнослужащие помогли покинуть территорию Херсонской области 90 гражданам России, Украины и Молдавии. Часть людей выехала в Россию на личном транспорте, а часть — на автобусах, сообщает РИА Новости.

Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины, — рассказали агентству в Минобороны.

Россияне проводят эвакуацию по обращению посольств и по заявкам, которые люди подают в российскую военную комендатуру Херсона. С начала спецоперации российские военные помогли почти 500 иностранцам перебраться из Херсонской области на территорию Крыма.

Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил: в Одессе неонацисты заминировали Хаджибейскую дамбу. По его словам, её собираются взорвать, а сделано это по распоряжению губернатора. Он указал, что взрыв дамбы приведёт к затоплению густонаселённых районов региона, под водой окажутся и местные жители.