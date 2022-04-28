МО РФ: целью удара ВСУ ракетой «Точка-У» в Изюме была городская больница

Фото Vadim Savitsky/Global Look Press

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали поразить баллистической ракетой «Точка-У» в Изюме городскую больницу, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что удар был нанесён утром 28 апреля, однако средства ПВО смогли его отразить.

Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области, — сказал он.

О ракетном обстреле города Изюм утром 28 апреля сообщили мирные жители в паблике соцсети «ВКонтакте». По их словам, атака происходила со стороны ВСУ, в городе был слышен грохот, похожий на работу систем противоракетной обороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ нанесли удары по центру Херсона ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Всего было два удара «Точками-У». Серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.