Минобороны Британии заявило о выводе своих военных инструкторов с Украины

Британские военные инструкторы покинут Украину 12–13 февраля, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он добавил, что власти Великобритании не будут иметь возможности эвакуировать своих подданных с Украины в случае гипотетического вторжения в страну российских войск, передаёт телеканал Sky News.

На Украине были британские военные, которые занимались подготовкой украинских военных, мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, — заявил Хиппи.

Он отметил, что в последние недели Британия предоставила Украине оборонительные антитанковые системы, а часть инструкторов была направлена, чтобы помочь украинским военным с системой вооружений. Однако, по его словам, британских военных не будет на Украине в случае конфликта с Россией.

Известно, что в рамках учебной миссии Orbital Минобороны Великобритании на Украине, которая была запущена в 2015 году, подготовку прошли около 22 тысяч украинских солдат. По последним данным, на Украине находятся порядка 100 британских военных инструкторов.

Уже более десяти стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.