Министр обороны Британии указал на уязвимость НАТО перед Россией

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал коллег обратить внимание на уязвимость Альянса перед Россией. Он отметил, что Западу стоит осознать всю опасность военных разработок КНР и РФ, пишет Financial Times.

Я определённо считаю, что Запад должен очнуться и понять все последствия развития китайских и российских ракет. Они мощные, — сказал Уоллес.

Министр также отметил, что коллегам из НАТО стоит узнать, какое именно оружие испытывают Москва и Пекин, какая у него максимальная дальность и скорость. Он выразил опасения, что оружие РФ превосходит вооружение Альянса, особенно в космической сфере и в кибернетике.

Здесь мы можем быть уязвимы, — добавил Уоллес.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил слова президента РФ Владимира Путина об отношениях двух стран. Дипломат заметил, что Россия и Китай уже «больше чем союзники». Дипломат подчеркнул, что сотрудничество РФ и Китая также основано на неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации.