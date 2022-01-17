Минобороны Британии: Россия — ядерная держава, она не должна бояться НАТО

Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес заявил, что Россия является ядерной державой с заслуживающей гордости историей и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран. По его словам, из всех стран на европейском континенте у России самая большая по численности армия. Об этом сообщает ТАСС.

Её история заслуживает гордости. Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей отправки первого из них. России нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы, — рассказал Уоллес.

Несмотря на эти заявления, он добавил, что Великобритания начнёт поставлять на Украину лёгкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за действий России в регионе. По его словам, поставляемое вооружение не представляет угрозы для Москвы.

Ранее профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж в своей статье для Foreign Affairs заявил, что из-за отсутствия у НАТО внятных целей на европейском континенте может начаться масштабный вооружённый конфликт. Он отметил, что альянс колеблется между наступлением и обороной.