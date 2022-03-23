Минобороны Британии попросило YouTube удалить запись разговора с пранкером

Министерство обороны Великобритании обратилось к руководcтву сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещённые на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), выдававшим себя за украинского премьeр-министра Дениса Шмыгaля. В ведомстве заявили, что видеоролики представляют «знaчительный риск национальной безопасности Великобритании», сообщает ТАСС.

Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали) доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube, — говорится в сообщении.

Накануне российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Уоллесу от имени Шмыгаля. Британский министр в ходе разговора заявил, что отправил Киеву большое количество противотанковых установок и теперь они на исходе у британской армии.

Запись этого разговора появилась в Сети, и откровения министра возмутили британцев. Они потребовали отставки Уолесса.