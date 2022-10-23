Минобороны Британии: мы готовы помочь России и Украине в решении конфликта Глава Минобороны Великобритании Уоллес заявил о готовности помочь России и Украине решить конфликт

Фото: IMAGO/Sander Ilvest/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу. На официальной странице ведомства в Twitter он отверг обвинения Шойгу в участии британских спецслужб в подготовке взрыва «грязной бомбы» на Украине. Уоллес подчеркнул, что Россия и Украина должны искать пути разрешения конфликта, и Великобритания готова им в этом помочь.

Министр Шойгу заявил, что Украина планировала действия при содействии западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта в Украине. Министр обороны опроверг эти утверждения и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации. <...> Украина и Россия должны искать разрешение войны, и Великобритания готова помочь, — пишет пресс-служба Минобороны Великобритании.

Уоллес заявил, что Великобритания, как и большинство других стран мира, поддерживают Украину и желают скорейшей деэскалации конфликта с Россией. Какие конкретно решения готов предложить министр обороны, в ведомстве не сообщили.

В течение дня Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Каждому из глав ведомств он сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности.

Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.