Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе при посольстве Польши

Военный атташе при посольстве Польши в Минске вызван в Минобороны Белоруссии. В ведомстве заявили, что польская сторона не готова к конструктивному диалогу по ситуации с мигрантами на границе, и назвали обвинения Варшавы в причастности белорусских военных к кризису на границе безосновательными.

В белорусском ведомстве сообщили, что польская сторона должна была уведомить Минск о своей деятельности у общей границы, но никаких извещений и приглашений наблюдателей до сих пор не получила. Там добавили, что считают размeщение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы сущеcтвенной военной деятельностью.

Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договорённостей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договорённостями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие шесть тысяч и более военнослужащих, — говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

Также в Минске отметили, что до настоящего момента не получили от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. С учётом вышеизложенного белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны о причастности к кризису необоснованными и бездоказательными.

Ранее министр иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события. Из-за обострения на границе была созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака.