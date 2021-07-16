Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций

В Баку вновь заявили об обстрелах армянскими военными позиций Вооружённых сил Азербайджана вдоль границы. Минобороны республики сообщило об открытии ответного огня.

По данным ведомства, выстрелы были произведены с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, в пятницу вечером, 16 июля. Затем в ночь — с направления села Мосесгех Бердского района. Утром 17 июля со стороны села Араздейен Ведийского района также был открыт огонь из оружия разного калибра. Для защиты своих позиций Азербайджан вёл ответную стрельбу.

Потерь среди азербайджанских военных нет.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что потери армянской стороны в ходе второй карабахской войны превышают в два-три раза потери азербайджанской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что эксперт в беседе с NEWS.ru оценил слова исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о территориальных претензиях Азербайджана.