Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций

В Баку вновь заявили об обстрелах армянскими военными позиций Вооружённых сил Азербайджана вдоль границы. Минобороны республики сообщило об открытии ответного огня.
По данным ведомства, выстрелы были произведены с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, в пятницу вечером, 16 июля. Затем в ночь — с направления села Мосесгех Бердского района. Утром 17 июля со стороны села Араздейен Ведийского района также
Потерь среди азербайджанских военных нет.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что потери армянской стороны в ходе второй карабахской войны превышают в два-три раза потери азербайджанской стороны.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Ранее сообщалось, что эксперт в беседе с NEWS.ru оценил слова исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о территориальных претензиях Азербайджана.