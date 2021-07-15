Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций
Денис Коробейников
Денис Коробейников
08:13, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Позиции ВС Азербайджана были обстреляны армянскими военными в районе города Шуша. Об этом сообщает Минобороны республики.
Огонь вёлся со стороны незаконных армянских вооружённых отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, — говорится в сообщении.
Азербайджанские военные подавили обстрел ответным огнём. Раненых и погибших нет.
14 июля военнослужащий Азербайджана был ранен в результате перестрелки на границе. В армянском военном ведомстве заявили, что погиб военнослужащий Армении.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что потери армянской стороны в ходе второй карабахской войны превышают в два-три раза потери азербайджанской стороны.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.