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Власти Украины должны отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа». Об этом в беседе с РИА Новости заявил политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос.

Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чьё многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году....