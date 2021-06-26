Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций государства со стороны Вооружённых сил Армении. Об этом пишет Sputnik Азербайджан в своём Telegram-канале.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в воскресенье, 27 июня, около 20:40 по местному времени. Подразделения Вооружённых сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджана в Товузском направлении.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время ситуация на месте стабильная. Оперативная обстановка находится под контролем Вооружённых сил Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал увеличение численности армии Азербайджана. Он пояснил, что Баку будет наращивать военную мощь, «правильно анализируя результаты и ход второй карабахской войны». При этом президент Азербайджана добавил, что Армения не сможет восстановить «не только свою разрушенную армию, но и свою экономическую активность, если не откажется от враждебной политики».